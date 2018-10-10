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صورة "مؤلمة" لعروس عند قبر عريسها في يوم الزفاف

10
OCTOBER
2018
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نشرت عروس صورة مؤلمة لها وهي ترتدي ثوب زفافها، وتقف عند قبر عريسها، الذي توفي قبل "اليوم الموعود"، حسب ما ذكر موقع "إندبندنت" البريطاني.
 
وكانت جيسيكا بادجيت مخطوبة للزواج من كيندال جيمس مورفي، يوم 29 سبتمبر، إلا أن مورفي، رجل الإطفاء في مونتغمري بولاية إنديانا الأميركية، توفي في حادث سير.
 
وقال المصدر إن مورفي (27 عاما) لقي مصرعه في نوفمبر 2017، مع زميله بعد اصطدام سيارتهما بثلاث سيارات أخرى، لأن سائقها كان مخمورا.
 
ولتكريم "يوم زفافهما"، الذي لم يكتب له أن يعقد، زارت بادجيت قبر مورفي، مرتدية الثوب الذي كان من المنتظر أن ترتديه يوم عرسها.
 
والتقطت العروس مجموعة من الصور إلى جانب قبر خطيبها في يوم الزفاف الذي لم يحدث، ووضعت بالقرب منه اللباس الكامل لرجل الإطفاء وخوذته وبقية لوازمه.
 
وكانت بادجيت مرفوقة بعائلتها وأصدقائها الذين حضروا معها لمساندتها ودعمها نفسيا بعد ما عانته خلال الفترة الماضية.
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