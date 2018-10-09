الإعصار "مايكل" يهدد فلوريدا.. وإعلان حالة الطوارئ

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قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة المدارية "مايكل" تحولت إلى إعصار، وإنه من المتوقع أن يشتد سريعاً في طريقه لاجتياح الجزء الشمالي الغربي من ولاية فلوريدا، غداً الأربعاء، محملاً برياح تبلغ سرعتها 160 كيلومتراً في الساعة على الأقل.

و"مايكل" هو حالياً إعصار من الدرجة الأولى، لكن خبراء الأرصاد توقعوا بأن يشتد لدى بلوغه اليابسة إلى الفئة الثالثة على مقياس سفير سيمبسون ذي الدرجات الخمس، مصحوباً بسيول قد تهدد حياة البشر.

وأعلن حاكم فلوريدا، ريك سكوت، حالة الطوارئ في أكثر من 20 مقاطعة في الولاية، مما وضع أكثر من 5 آلاف من جنود الحرس الوطني في حالة تأهب.