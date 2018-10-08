في تصريحات نادرة.. حفيد هتلر يهاجم ترامب ويمتدح ميركل

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في حوار نادر، كشف أحد أقارب الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، عن رأيه في عدد من الساسة الذين يحكمون العالم، خلال الوقت الحالي، لا سيما في ظل تنامي حركات اليمين المتطرف واحتدام النقاش بشأن اللاجئين والهجرة.

وانتقد أليكساندر ستوارت هوستن، وهو من أحفاد الأخ غير الشقيق لهتلر، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه أشاد بالمستشارة الألمانية إنغيلا ميركل، وقال إن بوده لو يصوت لها.

وقال ألكسندر البالغ من العمر 68 عاما، إن ترامب شخص "كاذب"، وأضاف أن آخر شيء يمكن أن يقوم به في حياته هو أن يكون معجبا بالرئيس الأميركي الحالي.

وأوضح أن ترامب على صواب في كثير من الأشياء التي يقولها، لكن الطريقة التي يتحدث بها "مزعجة، ثم إن الأشخاص الكاذبين لا يروقون لي".

في المقابل، أثنى أليكساندر الذي يعيش في منطقة لونغ آيلند بولاية نيويورك، على ميركل، وقال إنها سياسية ذكية ونبيهة، لا سيما في قضية اللاجئين، إذ تقوم بما ترى أن الواجب يقتضي فعله.

وقدم جد أليكساندر، وليام، إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من القرن الماضي، وقاتل في صفوف القوات البحرية للولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.

وشكل قتال شخص من عائلة هتلر في صفوف القوات الأميركية خلال تلك تلك الفترة جرعة دعائية لقوات الحلفاء.

وبعد انتهاء الحرب قرر الشخص القريب من هتلر أن يستقر في منطقة لونغ آيلاند بنيويورك وغير اسم العائلة إلى هيلر منذ 1946 بعدما اقترنت السلالة بواحدة من أكبر فظاعات العصر الحديث.