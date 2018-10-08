كم دفعت سوريا ثمن صواريخ إس 300؟

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كشف مصدر عسكري دبلوماسي لوكالة "تاس" الروسية أن موسكو قدمت 3 كتائب من أنظمة "إس 300" للدفاع الجوي لسوريا بلا مقابل.

وقال المصدر، إنه "تم يوم 1 أكتوبر إنجاز تقديم 3 كتائب "إس 300 بي أم" لسوريا، تضم كل كتيبة 8 منصات إطلاق"، وذلك بلا مقابل.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى منصات الإطلاق تم توريد أكثر من 100 صاروخ موجه لكل كتيبة.

وذكر المصدر أن المعدات المقدمة لسوريا استخدمت في وقت سابق من قبل أحد الأفواج للقوات الجوية الفضائية الروسية، قبل أن يتم تزويد الفوج بأنظمة "إس 400" الأكثر تطورا.

وأكد أن كل الأنظمة التي حصلت عليها سوريا خضعت لعمليات صيانة، وهي صالحة تماما للاستخدام وقادرة على تنفيذ المهام القتالية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد يوم 2 أكتوبر الجاري تسليم أنظمة "إس 300" للجانب السوري، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي.