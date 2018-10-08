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تصريح ناري لماكغريغور بعد خسارته أمام الروسي حبيب

8
OCTOBER
2018
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أكد الإيرلندي كونور ماكغريغور اليوم الاثنين أن معركته مع الروسي حبيب نورمحمدوف لم تنته بعد وما زالت مستمرة.

ونشر ماكغريغور على حسابه الرسمي في إنستغرام وتويتر صورة أرفقها بعبارة:"لقد خسرنا المباراة لكننا كسبنا المعركة، والحرب سجال".

في إشارة واضحة لرغبة الإيرلندي في مواجهة الروسي في نزال ثأري بعد أن أجبره حبيب صاحب الـ30 عاما على الاستسلام في الجولة الرابعة من النزال على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، الذي جمعهما فجر الأحد خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ونشر ماكغريغور أمس تغريدة، كتب فيها:"نزال جيد، بانتظار نزال الثأر".

وحافظ حبيب البالغ 30 عاما بتغلبه على ماكغريغور على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية دون أي خسارة.

بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

روسيا اليوم
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