بالصور - رسالة من الأسد إلى بوتين

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بعث الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده الـ 66، داعيا له ولشعبه بالمزيد من النجاح والتطور.



وكتب الأسد في البرقية التي وجهها لنظيره الروسي"بمناسبة عيد مودلكم السادس والستين أرسل إليكم أطيب الأماني بدوام الصحة والعمر المديد، والمزيد من النجاح في المستويات الملقاة على عاتقكم ولبلدكم وشعبكم المزيد من التطور والازدهار".



و لفت الأسد برسالته إلى "إنجازات الرئيس الروسي وقدرته على إعادة روسيا لتكون قوة عظمى، وتمكنه من استعادة التوازن للعلاقات الدولية وتغيير مسار الأحداث في العالم".