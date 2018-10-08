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قتل 12 شخصاً على الاقل وأصيب 188 آخرون بجروح في شمال غربي هايتي من جراء زلزال بقوة 5،9 درجات ضرب المنطقة مساء السبت، كما أعلنت السلطات الاحد.

وأعلنت وزارة الداخلية ان ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم في مدينة بور-دو-بيه الساحلية، عاصمة دائرة الشمال الغربي، بينما قضى ثلاثة آخرون في غرو-مورن التي تبعد عن هذه المدينة حوالى خمسين كيلومترا باتجاه الجنوب الشرقي، في حين لقي شخص واحد مصرعه في مدينة سان لوي دو نور.

وقال المعهد الجيولوجي الأميركي إن الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات وقع على بعد 19 كيلومترا شمال غربي بور-دو-بيه.

وكتب رئيس وزراء هايتي جان-هنري سيان في تغريدة، ان خلية أزمة تضم عددا من الوزراء، قد انشئت "من اجل تنسيق مجمل الاستجابات الطارئة التي يتعين تأمينها".