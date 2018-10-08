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ألمانيا ترد على التهديد الإيطالي بشأن المهاجرين

8
OCTOBER
2018
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نفت السلطات الألمانية، الأحد، صحة تقارير نشرتها صحيفة إيطالية بأنها خططت لإعادة مهاجرين جوا إلى إيطاليا، بعدما دفع هذا الزعم وزير الداخلية الإيطالي للتهديد بعدم السماح بهبوط طائرات تقل طالبي لجوء في المطارات الإيطالية.
 
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، السبت، أن الوكالة المعنية بالتعامل مع اللاجئين في ألمانيا أرسلت "عشرات الخطابات "لمهاجرين تنصحهم فيها بالعودة إلى إيطاليا بوسائل منها رحلات جوية عارضة. وأشارت إلى أن أول عملية نقل تم التخطيط لها ستتم في التاسع من أكتوبر.
 
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الأحد، إن مطارات بلاده لن تستقبل طائرات تقل مهاجرين سواء من ألمانيا، أو غيرها من دول الاتحاد الأوروبي في تصعيد للخلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن كيفية تقاسم المسؤولية المتعلقة بطالبي اللجوء.
 
ونقلت رويترز عن سالفيني في بيان "إذا فكر أحد.. برلين أو بروكسل... في التخلص من عشرات المهاجرين في إيطاليا عبر رحلات عارضة غير مصرح بها فعليهم أن يعلموا أنه ليس هناك ولن يكون هناك أي مطار متاح لذلك... سنغلق المطارات كما أغلقنا الموانئ".
 
وتعمل ألمانيا وإيطاليا على إبرام اتفاق ترسل بموجبه ألمانيا مهاجرين لإيطاليا كانوا قد تقدموا بالفعل بطلب لجوء للأخيرة، لكن الاتفاق لم يوقع بعد.
 
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "ليس مخططا على مدى الأيام المقبلة (إرسال) أي رحلات جوية لنقل (المهاجرين)".
 
من جانبه، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الشهر الماضي إن الاتفاق مع إيطاليا تم التوصل له بالفعل، وأنه يتوقع توقيعه قريبا، لكن سالفيني نفى ذلك في اليوم التالي وطالب ألمانيا بتقديم المزيد من التنازلات.
 
 
 
 
 
 
 
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