زعيم كوريا الشمالية يشرح كيفية "نزع النووي"

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وصف زعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو بأنها "مثمرة ورائعة". وقدم شرحا مفصلا لمقترحات حل قضية نزع السلاح النووي. وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "كيم أون أبدى رضاءه عن المحادثات المثمرة والرائعة مع مايك بومبيو، والتي جرى خلالها تفهم المواقف المشتركة بشكل كامل وتبادل الآراء".

وأضافت أن الجانبين اتفقا على عقد مفاوضات بشأن عقد ثاني لقاء قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.

ونقلت رويترز عن المصدر إن " كيم قيم بشكل إيجابي مع مايك بومبيو، الوضع المتطور في شبه الجزيرة الكورية، وشرح بشكل مفصل مقترحات حل قضية نزع السلاح النووي، والأمور التي تهم كلا من الجانبين وتبادل معه آراء بناءة".

وأضاف الزعيم الكوري أنه يعتقد أن الحوار بين البلدين سيستمر في التطور بشكل إيجابي "على أساس الثقة العميقة بين زعيمي البلدين"، وأبدى شكره لترامب لبذله جهودا مخلصة لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمتهما التاريخية في يونيو الماضي.

من جانبه، قال بومبيو إن زيارته الرابعة لبيونغ يانغ تمثل "خطوة أخرى للأمام" صوب نزع السلاح النووي، وإنه أجرى "محادثات جيدة وبناءة" مع كيم، لكن الحاجة تقتضي بذل مزيد من الجهد.

وفي الجارة الجنوبية، قال مكتب الرئاسة إن كيم وبومبيو اتفقا على ترتيب لقاء قمة بين الزعيم الكوري والرئيس الأميركي " في أقرب وقت ممكن"، وبحثا احتمال مراقبة الولايات المتحدة خطوات بيونغ يانغ نحو نزع السلاح النووي.