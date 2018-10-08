الأنتربول أعلنت استقالة رئيسها الصيني بمفعول فوري

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أعلنت منظمة ال"أنتربول"، في بيان نشرته على موقع "تويتر"، استقالة رئيسها الصيني مينغ هونغوي ب"مفعول فوري"، بعد أن كان قد اعتبر مفقودا منذ عشرة أيام، وبعد أن كشفت بكين اليوم انه "يخضع حاليا للتحقيق للإشتباه بانتهاكه القانون".

وجاء في البيان: "بعد ساعات على إعلان زوجة هونغوي من مدينة ليون الفرنسية أن زوجها في خطر في الصين، تلقت الأمانة العامة للانتربول في ليون في فرنسا، اليوم الأحد، إستقالة مينغ هونغوي رئيس الانتربول بمفعول فوري".

وسيحل مكانه نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الانتربول الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، إلى حين انتخاب رئيس جديد لمدة عامين خلال الجمعية العامة للمنظمة المقررة في دبي من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين من تشرين الثاني المقبل.

وكان هونغوي قد انتخب لولاية من أربعة أعوام كان يفترض أن تنتهي عام 2020.