living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اختفاء الخاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري" في السعودية

7
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عادت الإعلامية والنائبة اللبنانية بولا يعقوبيان في لقاء مباشر على قناة "الجديد" اللبنانية الأحد، إلى تسليط الضوء على موضوع احتجاز رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في السعودية.

وقالت يعقوبيان "إن كل شيء كان مدبرا بطريقة لا تشعر بأن هناك أمرا ما".

وأفادت: "وُجّهت إهانات إلى الرئيس الحريري في السعودية وربما مسائل أخرى لا أعرفها.. ومن دون دليل أو مستند أقول "نعم كان محتجزا".

وصرحت يعقوبيان، في الحديث التلفزيوني، "أتمنى أن يكون الصحفي جمال خاشقجي معتقلا وليس مقتولا.. لكن الأمور تشير إلى أنه قتل، وإذا تأكد هذا الأمر فإنني أقول للحريري الحمد لله على السلامة".

ولفتت النائبة اللبنانية إلى أنها تقدر مساعدة السعودية إلى لبنان وتقدر آلاف اللبنانيين الذين يدعمون وطنهم، مؤكدة أن هذا لا يعني أنه في مسائل الحق لا يمكن لك ألا أن تكون إلى جانبه خاصة في السياسة
وكانت الإعلامية والبرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان، قد نفت في شهر مايو 2018 علمها بالوقائع التي ذكرها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، عن تحفظ السعودية على رئيس حكومة لبنان سعد الحريري بالرياض الخريف الماضي.

وغرّدت النائبة يعقوبيان عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين قائلة: "كل كلمة قلتها بعد اللقاء مع سعد الحريري كانت صادقة وتعبر عن حقيقة ما شاهدت. ‏كان حرا في منزله عندما وصلت بعد أكثر من أسبوع على الاستقالة وكان معه مرافقوه الذين ذكرت أسماءهم.
وتابعت: "افتخر بكل ما قمت فيه خلال اللقاء وبعده إعلاميا وأخلاقيا وإنسانيا. تابعوني قريبا جدا للتاريخ وللحقيقة".

 

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout