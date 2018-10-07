اختفاء الخاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري" في السعودية

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عادت الإعلامية والنائبة اللبنانية بولا يعقوبيان في لقاء مباشر على قناة "الجديد" اللبنانية الأحد، إلى تسليط الضوء على موضوع احتجاز رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في السعودية.

وقالت يعقوبيان "إن كل شيء كان مدبرا بطريقة لا تشعر بأن هناك أمرا ما".

وأفادت: "وُجّهت إهانات إلى الرئيس الحريري في السعودية وربما مسائل أخرى لا أعرفها.. ومن دون دليل أو مستند أقول "نعم كان محتجزا".

وصرحت يعقوبيان، في الحديث التلفزيوني، "أتمنى أن يكون الصحفي جمال خاشقجي معتقلا وليس مقتولا.. لكن الأمور تشير إلى أنه قتل، وإذا تأكد هذا الأمر فإنني أقول للحريري الحمد لله على السلامة".

ولفتت النائبة اللبنانية إلى أنها تقدر مساعدة السعودية إلى لبنان وتقدر آلاف اللبنانيين الذين يدعمون وطنهم، مؤكدة أن هذا لا يعني أنه في مسائل الحق لا يمكن لك ألا أن تكون إلى جانبه خاصة في السياسة

وكانت الإعلامية والبرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان، قد نفت في شهر مايو 2018 علمها بالوقائع التي ذكرها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، عن تحفظ السعودية على رئيس حكومة لبنان سعد الحريري بالرياض الخريف الماضي.

وغرّدت النائبة يعقوبيان عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين قائلة: "كل كلمة قلتها بعد اللقاء مع سعد الحريري كانت صادقة وتعبر عن حقيقة ما شاهدت. ‏كان حرا في منزله عندما وصلت بعد أكثر من أسبوع على الاستقالة وكان معه مرافقوه الذين ذكرت أسماءهم.

وتابعت: "افتخر بكل ما قمت فيه خلال اللقاء وبعده إعلاميا وأخلاقيا وإنسانيا. تابعوني قريبا جدا للتاريخ وللحقيقة".