5000 مفقود في زلزال إندونيسيا.. والبحث يتوقف الخميس

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أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا اليوم الأحد أن عمليات البحث عن جثث ضحايا الزلزال القوي وأمواج المد العاتية (تسونامي) على جزيرة سولاويسي ستتوقف يوم الخميس.

وارتفع العدد الرسمي لقتلى الكارثة التي ألمت بالبلاد في 28 سبتمبر/أيلول إلى 1763 قتيلاً.

ولا تزال الجهود مستمرة لانتشال الجثث من تحت أنقاض المباني في مدينة #بالو الصغيرة وأحياء في جنوب المدينة تضررت بظاهرة تميع التربة.

واعتبر 5000 شخص في عداد المفقودين في موقعين مدمرين في بالو، حسب ما أعلن متحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث.

وقال سوتوبو بوروو نوغروهو للصحافيين إن هذا العدد يستند إلى تقديرات مسؤولي حيي بيتوبو وباراروا اللذين دمرتهما الكارثة.