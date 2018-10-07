لماذا اشتريت تذكرة إلى القمر؟

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يوساكو ميزاوا هو أول شخص يشتري تذكرة للرحلة الفضائية إلى القمر، التي أعلن عنها، أيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، وصاحب شركة تكنولوجيا الفضاء سبيس إيكس SpaceX لصناعة مركبات للرحلات الفضائية التجارية.

وستكون الرحلة، المخطط لها عام 2023، أول رحلة إلى القمر يقوم بها البشر منذ عام 1972.

ويوساكو ميزاوا هو ملياردير ياباني صاحب خط للأزياء عبر الانترنت، وهو محب لاقتناء وجمع الأعمال الفنية، وتبلغ ثروته نحو 2.9 مليار دولار أمريكي.

ملياردير ياباني يعتزم القيام بأول رحلة سياحية إلى القمر

ويقول إنه يريد دعوة فنانين من جميع أنحاء العالم للانضمام إليه في الرحلة إلى القمر، للاستمتاع بالتجربة معهم.

ومن بين من سيصحبهم، يرجح يوساكو أن يكون هناك موسيقي أو موسيقية، رسام أو رسامة، راقص أو راقصة ومخرج سينمائي أو مخرجة