ألمانيا مطالبة بتعويض قدره 850 مليار دولار

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أعلن نائب بولندي أن بلاده تطالب ألمانيا بتعويض قدره 850 مليار دولار.



وتطالب بولندا ألمانيا بتعويضها عن خسائرها خلال الحرب العالمية الثانية التي أشعلتها ألمانيا.



وقال النائب البولندي اركاديوش مولارتشوك لمجلة “دير شبيغل” الألمانية إن المبلغ الذي لا تزال السلطات البولندية تطالب به لا يغطي خسائر بولندا المادية والبشرية إلا جزئياً.



ووفق العضو في البرلمان البولندي الحالي فإن سياسة السلطة الاحتلالية الألمانية في الفترة 1939 — 1945 هدفت إلى إبادة البولنديين.



وأشار النائب البولندي إلى أن سكان بولندا لن ينسوا جرائم أسلاف جيل الألمان الحالي، ومن أجل تصحيح الوضع لا بد من دفع التعويض.



ولأن مبلغ 850 مليار دولار يعادل مثلي الميزانية الألمانية فإن مولارتشوك يقترح أن تدفعه ألمانيا خلال 50 أو 100 عام.