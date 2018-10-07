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“مايكل" سيعصف باميركا الأربعاء

7
OCTOBER
2018
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قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن عاصفة مدارية ستتشكل على الأرجح في شمال غرب البحر الكاريبي، مساء اليوم الأحد، على أن تجلب أمواجا مرتفعة وأمطارا غزيرة إلى ساحل خليج المكسيك بحلول منتصف الأسبوع.

وأضاف المركز في مذكرة في وقت مبكر من صباح اليوم إن من السابق لأوانه التكهن بقوة العاصفة لكنها ستتسبب في أمطار غزيرة وسيول بمنطقة أميركا الوسطى وغرب كوبا وشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية خلال الأيام المقبلة، وفقا لرويترز.
وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن العاصفة كانت على مسافة نحو 450 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من الطرف الغربي لكوبا في الساعة الثانية صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (0600 بتوقيت غرينتش) مضيفة أن سرعة الرياح داخل العاصفة بلغت 55 كيلومترا في الساعة.

وإذا تشكلت هذه العاصفة المدارية بالفعل فسيطلق عليها اسم مايكل وهو الاسم التالي على قائمة مركز الأعاصير.

ومن المتوقع أن تتراجع سرعة الرياح مع تحرك العاصفة باتجاه الشمال الشرقي نحو ولايات ألاباما وجورجيا وساوث كارولاينا على أن تصل إلى نورث كارولاينا بحلول يوم الخميس.

Reuters
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