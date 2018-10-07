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بطاقة "لوتو" مهملة منذ شهور تجعل من صاحبها مليونيراً!

7
OCTOBER
2018
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اكتشف مواطن كندي في مونتريال صدفةً، أن بطاقة لوتو اشتراها قبل عشرة أشهر ونسيها في بطانة سترته، فازت بجائزة قدرها 1.75 مليون دولار.

وقالت شركة "لوتو-كيبيك" في بيان: "عندما أتى للتحقق من البطاقة ظن أولاً أن المبلغ المكتوب على الشاشة هو 1750 دولاراً. لكن عندما أدرك قيمة الجائزة الفعلية قال إن قلبه كاد يتوقف عن الخفقان".

وكانت شقيقة الفائز غريغوريو دي سانتيس، قد طلبت منه فرز ملابسه وسحب مقتنياته من جيوبها بغية التبرع بما لا يريد إلى جمعيات خيرية. فعثر في بطانة سترة على بطاقة يانصيب اشتراها في كانون الاول 2017.

وقال في بيان لشركة "لوتو كيبيك"، "لولا بطاقة اللوتو التي تركتها في جيب سترتي منذ شهور لما تحمست لفرز هذه الملابس".

ويشارك دي سانتيس في سحوبات اليانصيب واللوتو منذ السبعينات، وسبق له أن فاز بمبلغ أربعة آلاف دولار في مطلع الألفية.

وينوي دي سانتيس مع المبلغ الذي كسبه، تعزيز معاشه التقاعدي وحضور مباريات هوكي على الجليد مع ابن شقيقته.

روسيا اليوم
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