مدير مصرف يحوَل اموالا من حسابات الأغنياء للفقراء!

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حوّل مدير أحد المصارف في إيطاليا أكثر من مليون يورو من حسابات الأغنياء إلى الفقراء على مدار 7 سنوات، مقلداً بذلك البطل روبين هود.

وفي التفاصيل أنّ جيلبرتو باسكيرا (50 عاماً) قرر مساعدة الفقراء خلال أزمة العام 2009، إذ كان يقوم بنقل مبالغ مالية صغيرة من الحسابات المصرفية للعملاء الأثرياء إلى من هم أفقر منهم، وتحديداً الذين لا يملكون أرصدة كافية تمكنهم من الحصول على قروض، من دون أن يحوّل أي مبلغ مالي لنفسه.

ولم يحصل باسكيرا على أي أموال لنفسه، ونجا من الحبس بعدما قدم إلى السلطات إقرارا بالذنب، وشرح للسلطات سبب فعله ذلك.

وفي حديث مع صحيفة “لا ريبوبليكا”، قال باسكيرا إن النظام المصرفي “يتخلى عن المتقاعدين، ويمنحهم الحد الأدنى ويترك الشباب دون موارد”، مضيفاً: “لطالما اعتقدت أنه إضافة إلى حماية المدخرين، فمهمتنا أيضا هي مساعدة المحتاجين”.