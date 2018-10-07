بالفيديو - فور بيعها بأكثر من مليون دولار في مزاد...لوحة تمزق نفسها وسط ذهول المزايدين

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مزقت لوحة للفنان البريطاني مجهول الهوية ويطلق عليه اسم "بانكسي" نفسها في اللحظة التي بيعت فيها في دار المزادات الشهيرة "سوذبيز" بأكثر من مليون جنيه استرليني يوم الجمعة.

وقالت الدار إن لوحة "فتاة مع بالون" خرجت عن إطارها مرورا بآلة لتمزيق الورق مخبأة في الوقت الذي هوت فيه المطرقة لتعلن بيع اللوحة مقابل 1.37 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل السعر القياسي السابق الذي حققه الفنان.

وتعتبر لوحة "فتاة مع بالون" أحد أشهر أعمال بانكسي.

ونشر بانكسي فيديو على إنستغرام يوضح تصميم إطار اللوحة ويظهر تمزقها في دار المزاد بعد بيعها.