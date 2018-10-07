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سائق تاكسي كشف السر. "ضحية الاغتصاب" تخدم رونالدو باعتراف مثير

7
OCTOBER
2018
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في تطور من شأنه أن يصب في مصلحة كريستيانو رونالدو في قضيته الأخيرة، كشفت تقارير صحفية بريطانية النقاب عن اعتراف أدلت به سيدة اتهمت نجم يوفنتوس الإيطالي باغتصابها عام 2005 في لندن.
 
ففي خضم اتهام امرأة أميركية لرونالدو في حادث مشابه عام 2009، طفت على سطح الأحداث واقعة أقدم تخص النجم البرتغالي، تسبقها بأربعة أعوام.
 
وفي واقعة الاغتصاب المزعومة التي تعود إلى الثاني من أكتوبر عام 2005، في فندق ساندرسون الفاخر بالعاصمة البريطانية، ادعت سيدتان أن رونالدو وصديقه اعتديا عليهما جنسيا.
 
ووقتها تم استدعاء "الدون" ورجل آخر في الثلاثينات من عمره للاستجواب من قبل الشرطة، وأنكر نجم مانشستر يونايتد الشاب وقتها تورطه في الاغتصاب، وأغلقت القضية بسبب نقص الأدلة.
 
إلا أن صحيفة "صن" أعادت فتح القضية مؤخرا، بتصريح من سائق سيارة أجرة أقل المدعية بعد الواقعة التي زعمت أن رونالدو اغتصبها خلالها.
 
وقال السائق في بيان إن السيدة اعترفت له بأنها كانت "سعيدة ومنتشية" بعد لقاء اللاعب، وأضاف: "السيدة صاحبة الادعاء كانت تضحك وسعيدة بعد مغادرة الفندق، وقالت إنه كان رائعا".
 
وتابع: "كانت في منتهى السعادة حتى إنها أخبرتني باسم ابنها المستقبلي الذي ستنجبه من رونالدو. بعد أيام سمعت أنها أخبرت الشرطة أن رونالدو اغتصبها. أصبت بصدمة وحيرة".
 
ووقتها قال رونالدو في بيان: "تم إبلاغي أن تحقيق الشرطة أغلق ولن تتخذ أي إجراءات ضدي فيما يتعلق بالادعاءات. دفعت ببراءتي من أي خطأ وأنا سعيد أن الأمر انتهى حتى يمكنني التركيز على اللعب لمانشستر يونايتد".
 
وتضاف هذه القضية إلى الاتهام الأخير، الذي وجهته قبل أيام الأميركية كاثرين مايورغا للاعب يوفنتوس الإيطالي، باغتصابها عام 2009 في فندق بمدينة لاس فيغاس.
 
 
 
 
 
الحملة التضامنية مع ميشيل حجل تحط رحالها في صيدا بفطور عائلي يعود ريعه لدعم علاجها في 14 تشرين الأول الجاري
المصدر : رأفت نعيم تاريخ النشر : 06 Oct 2018
الحملة التضامنية مع ميشيل حجل تحط رحالها في صيدا  بفطور عائلي يعود ريعه لدعم علاجها في 14 تشرين الأول الجاري
في اطار الحملة التضامنية مع وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميشيل حجل ابنة الأربعة وعشرين عاما للمساعدة في علاجها من مرض سرطان الغدد اللمفاوية بالتبرع والمساهمة لتغطية كلفة العلاج في الولايات المتحدة الأميركية والتي تبلغ اكثر من 700 ألف دولار اميركي ، بادر عدد من اصدقاء ميشيل وبالتعاون مع ناشطين في مجال العمل الاجتماعي في مدينة صيدا الى الدعوة لإقامة حفل فطور عائلي يخصص ريعه لدعم علاج ميشيل وذلك عند الساعة العاشرة من صباح الأحد 14 تشرين الاول 2018 في Al Capone في صيدا - طريق جزين .
 
ووجه منظمو هذا الفطور الريعي من خلال هذه الدعوة رسالة الى كل القادرين على مساعدة ميشيل للمشاركة في هذه المبادرة على أساس ان "الجميع في هذه الدنيا معرض لهذا المرض وأنه بالحب والايمان نستطيع ان ننقذ حياة ونمسح دموع كثيرين يمرون بهذه التجربة الصعبة ".
 
الحملة التي انطلقت بشكل فردي ، تشهد تفاعلاً كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتلاقي اصداء ومبادرات متضامنة مع ميشيل في العديد من المناطق اللبنانية وخارج لبنان .
 
اشارة الى ان هذه الحملة تتزامن مع الشهر العالمي للتوعية حول مرض السرطان ( أكتوبر / تشرين الأول ) حيث ستشكل المبادرات التضامنية مع ميشيل ومنها الفطور الريعي الذي سيقام في صيدا لدعم علاجها مناسبة ايضا للإضاءة على مرض السرطان واهمية التوعية حوله وتحفيز القادرين على مساعدة مرضى السرطان وحالة ميشيل تحديدا 
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