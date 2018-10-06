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تقنية حديثة تساعد على الكشف عن الأزمات القلبية قبل حدوثها بسنوات

6
OCTOBER
2018
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كشف باحثون عن طريقة جديدة، لتحليل صور الأشعة المقطعية، يمكنها التنبؤ بخطر الإصابة بنوبة قلبية قبل حدوثها بسنوات.

وتستخدم التكنولوجيا، التي طورتها فرق عمل من جامعة أوكسفورد ومؤسسات في ألمانيا والولايات المتحدة، نظم حلول حسابية لفحص الدهون المحيطة بالشرايين التاجية وفق ما يظهرها تصوير القلب بالأشعة المقطعية، وفقا لـ"رويترز".

وتتغير هذه الدهون عند التهاب أي شريان، مما يجعلها نظام إنذار مبكر لنحو 30% من الأزمات القلبية وفق ما يعتقده الباحثون.

وقال شارالامبوس أنطونياديس، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية في أكسفورد لـ"رويترز": "إذا استطعت رصد الالتهاب في الشرايين حينها تستطيع معرفة أي شريان… سيسبب أزمة قلبية".

وأضاف: "بهذه التقنية الجديدة التي لدينا يمكننا تحقيق هذا بتحليل الأشعة المقطعية البسيطة".

وتنجم معظم النوبات القلبية عن ترسبات دهنية داخل الشريان، مما يعيق تدفق الدم.

وفي الوقت الراهن، تكشف الأشعة المقطعية للأطباء متى يصبح الشريان ضيقا بسبب الترسبات.

وباستخدام التقنية الجديدة، التي يأمل الباحثون أن تنال موافقة الجهات الرقابية على جانبي المحيط الأطلسي في غضون عام، سيستطيع الأطباء تحديد الشرايين المعرضة للضيق.

وتعد أمراض القلب والسكتات الدماغية أكبر سببين للوفيات على مستوى العالم.

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