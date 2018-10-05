زلزال قوي يهز شمال اليابان

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هز زلزال قوي جزيرة هوكايدو الرئيسية بأقصى شمال اليابان، الجمعة، في منطقة شهدت الشهر الماضي واحدا من أقوى الهزات في البلاد.

ووقع الزلزال الساعة 8.58 صباحا بالتوقيت المحلي (23:58 مساء الخميس بتوقيت غرينتش)، وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن قوته المبدئية بلغت 5.3 درجة.

وأضافت أنه ليس هناك خطر حدوث موجات مد بحري عاتية نتيجة الزلزال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق 42 كيلومترا وكان مركزه بالساحل الجنوبي لجزيرة هوكايدو.

وكان زلزال قوته 6.7 درجة قد أصاب هوكايدو بالشلل في السادس من سبتمبر وتسبب في مقتل عشرات وحدوث انهيارات وانقطاع مؤقت في الكهرباء عن جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.