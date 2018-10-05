أردوغان: لن نخرج من سوريا قبل أن يجري شعبها انتخاباته

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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا لن تخرج من سوريا حتى إجراء الشعب السوري انتخابات في البلاد.

وقال أردوغان، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، خلال مشاركته في منتدى بإسطنبول، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "سنغادر سوريا ونتركها لأهلها بعد أن يجري شعبها انتخاباته".

ويشير هذا التصريح إلى تحول لافت في النهج التركي تجاه سوريا حيث بررت أنقرة قبل ذلك وجودها العسكري على أراضي سوريا بذرائع أمنية على رأسها ضرورة مكافحة الإرهاب، وبالدرجة الأولى تنظيما "داعش" و"وحدات حماية الشعب الكردية".

وقطعت تركيا كل العلاقات مع إدارة الرئيس السوري، بشار الأسد، على خلفية اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.