ضحية رونالدو تطالب بـ200 ألف دولار كتعويض

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كشف محامو الأمريكية كاثرين مايورغا، التي تتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باغتصابها، عن مطالب موكلتهم وخطواتهم المقبلة.

وبحسب المحامين، فإن مايورغا تطالب رونالدو بمبلغ قدره 200 ألف دولار كتعويض لما تعرضت له. وتم منح النجم البرتغالي 20 يوما للرد على هذا الطلب.

وأشار محامو مايورغا، إلى أن الأخيرة توارت عن الأنظار بسبب الحالة النفسية الصعبة التي تمر بها، وهي حاليا خارج الولايات المتحدة.

وهدد المحامون بنشر وثائق خلال الأسبوع المقبل، تحوي اعترافات رونالدو بتصرفه ضد إرادة مايورغا (اغتصاب).

واتهمت مايورغا في الـ28 من الشهر الماضي، مهاجم يوفنتوس، باغتصابها ليلة 12 يونيو عام 2009 داخل فندق في مدينة لاس فيغاس، وهي التهمة التي نفاها رونالدو بشكل قاطع.