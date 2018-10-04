living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا قال الطيار الذي نفذ عملية تفجير المفاعل النووي العراقي؟

4
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الطيار الإسرائيلي، زائيف راز، إنه "لدى إسرائيل كامل القدرات للاستمرار في تنفيذ عمليات وغارات جوية في الأجواء السورية".

وأضاف راز الذي نفذ عملية تفجير المفاعل النووي في العراق عام 1982، في حديثه لبرنامج "هذا المساء" على شاشة i24NEWS أن منظومة الصواريخ "إس-300" التي تم نشرها في سوريا تستطيع تقييد نشاط سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية، كونها ذات مدى يصل إلى 200 كيلومتر.

وقال إن "استخبارات سلاح الجو الإسرائيلي كانت مقتنعة بأنه سيتم نشر هذه المنظومة في سوريا في نهاية القرن العشرين".وأوضح راز أن "سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يغير على هذه البطاريات ويقضي عليها وليس بالضرورة دون أن يكون هناك ثمن لذلك"، مذكرا بالصواريخ أرض — جو التي طاردت الطيارين الإسرائيليين من البقاع في لبنان خلال حرب أكتوبر 1973، وكيف قام سلاح الجو الإسرائيلي بالقضاء عليها بعد تسعة أعوام في 1982 مع الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان.

وتابع:

"إذا كنا سنقصف هذه البطاريات، ولا نعرف إن كانت بأيد سورية أو روسية، هذه مسألة سياسية وليست عسكرية، لأنه من الناحية العسكرية هذا محتمل بالتأكيد".

واعتبر أن "اختفاء سلاح الجو الإسرائيلي وراء طائرة ايلوشين نكتة غير مضحكة"، مضيفا: "الروس كانوا ينتظرون خطوات كهذه للمضي قدما بتزويد سوريا بأنظمة إس-300".

وحملت روسيا إسرائيل المسؤولة الكاملة لإسقاط الطائرة الروسية، معتبرة أن هذه الأعمال تعتبر انتهاكا مباشرا للاتفاقيات الروسية الإسرائيلية الموقعة في عام 2015 للحيلولة دون وقوع حوادث تصادم بين قوات الجانبين في سوريا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout