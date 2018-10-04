living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"تمييز غريب" ضد الأفوكادو يوقف إعلانا لمقاهي كوستا

4
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أوقفت هيئة تنظيمية في بريطانيا إعلانا إذاعيا لمقاهي كوستا الشهيرة، قال كثيرون إنه يتضمن تمييزا ضد ثمرة الأفوكادو وتفضيل وجبات أخرى عليه، من أجل الترويج لأحد منتجات الشركة.
 
ويستند الإعلان إلى فكرة حث الزبائن على شراء لفائف لحم الخنزير المقدد عند الفطور بدلا من الأفوكادو، من خلال القول "إن الأفوكادو يعد إفطارا فقيرا، وأن لفائف لحم الخنزير تعد بديلا أفضل".
 
وجاء حظر الإعلان، الذي تم بثه في يونيو الماضي، بعد أن اشتكى شخصان من الإعلان الإذاعي، وقالا إن الإعلان من شانه أن يثني المستمعين عن شراء الفاكهة الطازجة.
 
وقالت سلسلة مقاهي كوستا إن إعلانها لا يقترح على المستمعين خيارا نهائيا بشأن وجبة الإفطار، وأيها أفضل من الآخر، لكن الإعلان الترويجي جاء بهدف "تلبية متطلبات وجبة الإفطار".
 
وذكرت هيئة "راديوسنتر" التي تعتمد الإعلانات، "إن المستمعين فهموا الإعلان على أساس أن شراء الأفوكادو سيكون غير صالح للأكل إذا ما قورن بشراء قهوة ساخنة فورية ولفة لحم خنزير أو فطيرة البيض".
 
لكن هيئة معايير الإعلان (ASA) اختلفت معها قائلة "إن المستهلكين سوف يفسرون الإعلان على أنه يقارن بين تجربة أكل الأفوكادو وتناول لحم الخنزير المقدد أو فطيرة البيض". وقررت حظر الإعلان.
 
وأضافت الهيئة: "لقد أخبرنا كوستا بضرورة ألا تتضمن إعلاناتها المستقبلية التشجع على عادات غذائية قد تكون سيئة".
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout