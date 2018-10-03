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بوتين: العميل السابق سكريبال "خائن" لروسيا ومجرد "حثالة"

3
OCTOBER
2018
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العميل الروسي السابق للاستخبارات الروسية سيرجي سكريبال، بأنه خائن لبلاده.

وكان سكريبال وابنته يوليا تعرضا لحادث تسمم في مدينة سالزبري الإنجليزية يوم الرابع من مارس (آذار) الماضي، وتم علاجهما على مدار عدة أسابيع بصورة مكثفة وأفلتا من الموت بصعوبة.

وقال بوتين، في موسكو اليوم الأربعاء: "بعض وسائل الإعلام تروج لفكرة أن السيد سكريبال ناشط في مجال حقوق الإنسان، لكنه مجرد حثالة ولا شيء آخر".

وأضاف بوتين أن "سكريبال خان وطنه".

ويشار إلى ندرة التصريحات التي أدلى بها بوتين حتى الآن عن سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات الروسية واستخبارات أجنبية أيضاً.

وكان سكريبال قد أدين في بلاده بالتجسس لصالح بريطانيا، وجرى الإفراج عنه في عام 2010 في عملية تبادل بين البلدين، ومنذ ذلك الحين وهو يقيم في سالزبري جنوب انجلترا.

وقد أحدثت واقعة تسميم سكريبال وابنته أزمة دولية بعد أن اتهمت الحكومة البريطانية روسيا بالوقوف وراء هذه الواقعة، غير أن موسكو نفت ذلك.

وبسبب هذه القضية ، طردت بريطانيا ودول اخرى متعاطفة مع لندن ،من بينها الولايات المتحدة، دبلوماسيين روس، وردت روسيا بالمثل.

وأكد بوتين على أن القضية جرى تضخيمها على أنها فضيحة "وأتمنى أن ينتهي الأمر قريباً، وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل".

المصدر: 24.ae

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