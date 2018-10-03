شاهد لأول مرة.. رونالد يراقص ضحيته المفترضة

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نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية شريط فيديو، يظهر فيه المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يرقص مع الأمريكية كاثرين مايوركا التي اتهمته بالاغتصاب، وهما في ملهى ليلي في لاس فيغا.

وتم تصوير الفيدو، ليلة 12 يونيو عام 2009 في نادي سين سيتي، قبل ساعات قليلة من الاغتصاب المزعوم، حيث رقص رونالدو مع مايوركا في منطقة كبار الشخصيات كما هو اضح في الفيديو.

إلى ذلك، قررت شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية، إعادة فتح التحقيق في اتهام الأمريكية مايوركا، لكريستيانو رونالدو، باغتصابها.

وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية، قد نشرت قصة اتهام كريستيانو رونالدو باغتصاب فتاة أمريكية في عام 2009 بمدينة لاس فيغاس، في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل فترة قليلة من انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني.

وتحدثت كاثرين للمجلة لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث كشفت عن تهديد رونالدو لها إذا ما تحدثت لوسائل الإعلام عن تلك الواقعة، ودفع لها مبلغ 375 ألف دولار مقابل السكوت.

ونفى رونالدو ما أثير عن الواقعة في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مؤكدا أنها أخبار مزيفة وأن الفتاة تبحث عن الشهرة عن طريق استغلال اسمه.