living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"كلمة السر" أو 3000 دولار.. أول قرار من نوعه بتاريخ المطارات

3
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثار إجراء قانوني، غير مسبوق، جدلا واسعا في الآونة الأخيرة بعدما أضحى المسافرون إلى نبوزلندا، الذين يدخلون البلاد عبر الطائرات، مضطرين إلى الكشف عن أمر له خصوصية كبيرة.
 
وبحسب ما نقلت "نيويورك تايمز" فإنه بات من حق موظفي الجمارك الذين يجرون عمليات تفتيش في مطارات نيوزيلندا أن يطلبوا من الشخص المسافر أن يقدم كلمة السر الخاصة بأجهزته الإلكترونية إذا اقتضت الحاجة.
 
وإذا رفض المسافر أن يكشف عن كلمته المرورية فإنه معرض للمحاكمة كما يواجه غرامات باهظة تتجاوز ثلاثة آلاف دولار أميركي وهذه العقوبة "مبالغ فيها" في نظر البعض.
 
وقال المتحدث باسم هيئة الجمارك في نيوزيلندا، تيري براون، إن الإجراء القانوني الجديد يحقق توازنا بين حق الخصوصية لدى الأفراد، وما يقتضيه الأمن القومي للبلاد.
 
وأضاف "نحن لا نعرف ما إذا كانت ثمة أي دولة أخرى في العالم قد أقرت تشريعا مماثلا لمعاقبة الناس في حال رفضوا الكشف عن الكلمات المرورية".
 
وتستطيع سلطات الجمارك في نيوزيلندا، على غرار دول عدة مثل الولايات المتحدة، أن تبحث في الهواتف وباقي الأجهزة الإلكترونية فضلا عن مصادرتها لأجل البحث على نحو أكثر دقة، إذا سرت الشكوك حول استخدامها في أنشطة إجرامية.
 
ولم يوضح القانون في وقت سابق ما إذا كان المسافرون مطالبين بالكشف عن كلماتهم المرورية أو فتح الأجهزة باستخدام البصمات وخاصية التعرف عن طريق الوجه.
 
وانطلاقا من هذا الأسبوع، يسري هذا القانون على كافة المسافرين في مطارات نيوزيلندا، سواء تعلق الأمر بمواطني البلاد أو بالأشخاص الأجانب.
 
وأضاف براون أنه بمجرد حصول الجمارك على كلمة المرور، تتم عمليات بحث واسعة ويصبح بوسع الضباط فتح أي ملف بالهاتف، لكنهم لن يدخلوا إلى سجل المواقع التي تم تصفحها، كما لن يدخلوا أيضا إلى ذاكرة التخزين السحابي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout