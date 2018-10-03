كارثة في عرض البحر..

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في كارثة مخيفة، اندلعت النيران، الثلاثاء، في عبارة ليتوانية تقل مئات الأشخاص، كانت تبحر في بحر البلطيق، بعد انفجار في غرفة المحركات، وفق ما أفاد الجيش في البلاد.

وقال الجيش في ليتوانيا إن العبارة كانت تقل 335 شخصا عندما اندلعت فيها النيران وهي في عرض البحر، وكانت في طريقها إلى بلدة كلايبيدا الساحلية في ليتوانيا، قادمة من كييل الألمانية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الليتوانية، إن العبارة وجهت رسالة استغاثة، وأرسل جيش ليتوانيا طائرة هليكوبتر وأعد طائرتين أخريين لإرسالهما إذا تطلب الأمر.

وقالت الشركة المشغلة للعبارات إن العبارة تعاني من عطل فني، ولم تندلع بها النيران، مضيفة أنه سيجري جرها إلى كلايبيدا.