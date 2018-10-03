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الطفل المعجزة.. ينجو من الموت مرتين

3
OCTOBER
2018
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سجل طفل سقط من شقته في الطابق الرابع، معجزة بمستشفى سان جورج بلندن، وذلك عقب عودته للحياة بعد نزع أجهزة الإنعاش عنه.
 
وكشف المستشفى مؤخرا، أن أنور نيازي، البالغ من العمر 11 شهرا، دخل إلى المستشفى في حالة حرجة، في يوليو من العام الماضي، إثر سقوطه من ارتفاع 40 مترا.
 
ونظرا لإصابة أنور البالغة، طلب الأطباء وقتها من والدته هاوا روتانسينجوا ألا تنظر إلى ابنها، والذي نقل إلى المستشفى وقد فقد كمية كبيرة من الدم. 
 
وقرر الأطباء بعد أربعة أيام من العمليات الجراحية للطفل، إيقاف الأجهزة التي تدعم تنفسه وتبقيه على قيد الحياة، وفق ما نقل موقع "ديلي ستار" البريطاني.
 
وكانت المفاجأة بالنسبة للأطباء المشرفين على أنور، عودته للتنفس بشكل تلقائي، دون أجهزة مساعدة.
 
وحذر أخصائيون من أن الطفل لن يكون قادرا على السير والتحدث والإبصار والسمع، ولكنه خالف مجددا توقعاتهم، إذ كشفت اختبارات طبي أجريت له بعد مرور 11 يوما، قدرته على الكلام والسمع.
 
وبعد انقضاء ثلاثة أسابيع على الحادثة، تمكن أنور من الزحف والوقوف، واليوم بات الطفل يبلغ من العمر عامين، ويتمتع بصحة تامة.
 
ونقل الموقع البريطاني عن متحدث في المستشفى قوله: "يشعر الفريق الطبي بالسعادة لسماع الأنباء الطيبة عن صحة أنور. إن سماع مثل هذه النتائج الإيجابي حافز لنا".
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