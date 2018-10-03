طرود مشبوهة "شديدة السمية" تصل البنتاغون

A + A -

قال متحدث باسم البنتاغون، إن السلطات عثرت على طردين على الأقل، يشتبه في احتوائهما على مادة الريسين، وهو بروتين شديد السمية، يستخرج من بذور نبات الخروع.

وأفاد المتحدث كريس شيروود، بأن مكتب التحقيقات الفدرالية يحقق في الأمر، مشيرا إلى أنه لا تتوفر سوى تفاصيل قليلة، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وقال شيروود إنه تم العثور على الطردين، الاثنين، في مرفق تسليم موجود على أرض البنتاغون، ولكن ليس داخل المبنى الرئيسي الذي يضم مكاتب وزير الدفاع.

وأضاف أن الطردين كانا موجهين لشخص ما في البنتاغون، لكنه لم يكشف عن اسمه.

ويعتبر الريسين جزءا من "الهريس" الذي يخلفه إنتاج زيت الخروع، وفي حال تحويلها إلى مادة منقاة جزئيا أو مكررة، فإنه يمكن استخدام هذه المادة كسلاح قاتل في ظل ظروف معينة، وفقا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.