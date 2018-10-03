بالصور - إيران تنشر صور ضربة دير الزور

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نشرت قوات «حرس الثورة» الإيرانية صوراً جوية تظهر مواقع «داعش» الثلاثة التي استهدفتها الصواريخ فجر الاثنين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي. ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مصادر في «الحرس» تأكيدها «مقتل عدد كبير من الإرهابيين» في الضربة. ونقلت عن قائد قوات «جو فضاء» التابعة لـ«حرس الثورة» قوله إن «استخدام طائرات مسيرة بهدف تصوير لحظة الاستهداف يؤدي إلى انكشاف العملية من قبل أميركا وإخلاء مقارّ المجموعات الإرهابية»، مشيراً إلى «استخدام تكتيك مختلف في هذه العملية... فمن خلال استخدام طرق استخبارية خاصة، وبعد التأكد من وجود متزعمي داعش، نُفِّذَت العملية بنحو مباغت».