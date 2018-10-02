شاهد.. أول قذيفة تطلق في الحرب العالمية الثانية

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نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، صورا تعرض لأول مرة لقذيفة من سفينة حربية ألمانية تجاه بولندا والتي تعد الشرارة الأولى للحرب العالمية الثانية.

وتسببت هذه القذيفة من سفينة "شيلزفينغ هولستاين" الألمانية في 1 سبتمبر عام 1939 في بداية الحرب، حيث أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا بعد يومين فقط من إطلاق القذيفة.

وعرضت الصور التاريخية في مزاد علني ببريطانيا.

ومن المتوقع أن تباع صور الحرب المدمرة بمئتين وخمسين جنيها إسترلينيا للصورة الواحدة.

واستغرقت الحرب العالمية الثانية ستة أعوام كاملة إذ بدأت في الأول من سبتمبر عام 1939 ووضعت أوزارها في 2 سبتمبر عام 1945.