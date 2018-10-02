إرسال طرود للبنتاغون يشتبه باحتوائها على "الريسين"

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قال مسؤول أميركي الثلاثاء إنه تم إرسال طردين أو أكثر إلى وزارة الدفاع الأميركية يشتبه في أنها تحتوي على سم الريسين القاتل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع كريس شيروود أنه تم الاثنين في مركز فحص قريب اعتراض طردين مشبوهين على الأقل مرسلان إلى شخص في البنتاغون.

وتابع: "كجزء من عملية الفحص، عثرت السلطات على عدد من الطرود المشبوهة".

وأشار إلى أن السلطات لا تزال بانتظار تأكيد أن الطرود تحتوي على الريسين. وأحالت شرطة البنتاغون المسألة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي أي).

وقال المكتب في بيان إن "عناصر من الأف بي آي صادروا طردين مشبوهين كان قد تم فحصهما في مركز البريد في البنتاغون. ويتم حاليا إجراء مزيد من الفحوص للطردين".

وصرح المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ أن جميع الرسائل البريدية التي وصلت إلى مركز الفحص التابع للبنتاغون الاثنين "تم وضعها في الحجر ولا تشكل تهديدا على موظفي البنتاغون".

ويعتبر سم الريسين، الذي يتم الحصول عليه من معالجة حبوب الخروع، قاتلا حتى لو بجرعات صغيرة جدا في حال ابتلاعه أو استنشاقه أو حقنه، كما أنه أقوى بستة آلاف مرة من الزرنيخ ولا ترياق له.

المصدر: عربي 21