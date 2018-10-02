38 مليار دولار مساعدات أمريكية لإسرائيل

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بدأ اليوم تنفيذ اتفاق المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، والذي يتضمن مساعدة الأخيرة بـ38 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت إن بلادها ستحول لإسرائيل 3 مليارات و800 مليون دولار في العام على مدى 10 سنوات وذكرّت، بأن الاتفاق على ذلك تم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وشددت على أن الاتفاق يعكس مدى التأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي لإسرائيل التي تواجه تحديات كثيرة في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن بدء تنفيذ الاتفاق، يدل كذلك على التزام الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي بضمان أمن إسرائيل.

وتعتبر مجموعة المساعدات الأمنية هذه، أكبر حزمة مساعدات تقدمها واشنطن لأي دولة، حيث ستخصص 5 مليارات منها لمواصلة تطوير المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ البالستية والباقي لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية.

وجاء توقيع اتفاق المساعدة الأمريكية لتل أبيب في عهد أوباما، من أجل تهدئة التحفظات الإسرائيلية على الاتفاق النووي مع إيران .