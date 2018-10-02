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لأول مرة بالصور.. لحظة انطلاق الحرب العالمية الثانية

2
OCTOBER
2018
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أظهرت صور غير مسبوقة لم يجر عرضها من ذي قبل أولى الطلقات التي أججت الحرب العالمية الثانية خلال القرن الماضي وأدت إلى مقتل 70 مليون شخص في واحدة من أسوأ كوارث البشرية على مر العصور.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الصورة المأخوذة باللونين الأبيض والأسود توثق طلقة من سفينة بحرية ألمانية صوب مرفأ غدانسك في بولندا.
 
وأشعلت هذه الطلقة المثيرة من سفينة "شيلزفينغ هولستاين" في 1 سبتمبر 1939 شرارة الحرب، فبعد يومين فقط من إطلاقها، بادرت بريطانيا إلى إعلان الحرب على ألمانيا النازية.
 
وجرى عرض الصور التاريخية في مزاد علني ببريطانيا ويرتقب أن تباع صور الحرب المدمرة بمئتين وخمسين جنيها إسترلينيا  للقطعة الواحدة.
 
وتمكن مؤرخ بريطاني من الحصول على صور الهجوم الأول لألمانيا على بولندا خلال ستينيات القرن الماضي في إطار مساع لحفظ الذاكرة العسكرية.
 
وسعى زعيم النازية أدولف هتلر إلى السيطرة على المدينة التي شكل الألمان 85 في المئة من سكانها خلال ثلاثينيات القرن الماضي لكن أكثرهم طردوا من البلاد بسبب الحرب.
 
واستغرقت الحرب العالمية الثانية ستة أعوام كاملة إذ بدأت في الأول من سبتمبر 1939 ووضعت أوزارها في 2 سبتمبر 1945.
 
ودارت هذه الحرب بين ألمانيا وإيطاليا واليابان من جهة ودول الحلفاء من جهة أخرى وشكلت هذه المواجهة العسكرية منعطفا بارزا في التاريخ الحديث.
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