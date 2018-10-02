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فيديو جديد للمعجزة.. سقطوا في المحيط ونجوا جميعا الا واحدا

2
OCTOBER
2018
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نشرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" فيديو جديد يظهر عناصر البحرية "المارينز" خلال عمليات الإنقاذ التي قاموا بها بعد سقوط طائرة ركاب في المحيط الهادي.
وأظهر الفيديو عناصر البحرية الأميركية، وهم يسيرون على جناح الطائرة المغمورة جزئيا، ثم يدخلون إلى كابينة القيادة لتفقد الأجزاء الداخلية.
 
وسقطت الطائرة المنكوبة بميكرونيزيا غربي المحيط الهادي، وكان على متنها 57 شخصا.
 
وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم إنقاذ جميع الركاب  باستثناء راكبا واحدا، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى اليابس عن طريق السباحة وبمساعدة رجال الإنقاذ.
 
وأضافت أن الطائرة سقطت في بحيرة متصلة بالمحيط لدى توجهها للهبوط في مطار قريب من اليابس، حيث أنقذ أسطول من القوارب الصغيرة جميع ركاب وطاقم الطائرة المنكوبة.
 
والطائرة من نوع بوينغ 737-800، وتابعة لشركة نيوجينى، وهبطت على المياه على بعد حوالي 475 قدما (145 مترا) من المدرج، في ظروف رديئة.
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