كبير ملأ العالم شغفاً

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كوليت مرشليان-

رحل المغني الفرنسي الفنان الكبير شارل أزنافور مبدع الأغنية الفرنسية وشاعرها عن 94 عاماً ليل الأحد – الإثنين الماضي وهو نائم في منزله في منطقة دي آلبيل (بوش – دو – رون) في فرنسا. وكان في آخر إطلالاته أعلن عن جولة له في عواصم العالم على غرار نشاطاته السنوية التي لم تتوقف منذ أعوام. فهو وبعد حياة طويلة «بوهيمية» ومثمرة أراد أن يغني إلى آخر يوم من حياته.

هو اسطورة الغناء الفرنسي من رعيل أديث بياف وجاك بريل وكل عمالقة الغناء الفرنسي في القرن العشرين.

غير أن شارل «الصغير» والأرمني المهاجر كُتب له أن يدخل القرن الواحد والعشرين وهو بكامل ألقه وإبداعه، وكان ألبومه الأخير بعنوان «وبعد» عام 2015 وحفله الأخير منذ أيام في اليابان.

شارل ازنافور واسمه الحقيقي شاهنور فاريناغ ازنافوريان وُلد في 22 أيار 1924 لأبوين أرمنيين هاجرا إلى فرنسا.

في التاسعة، كان يعزف على آلة الكمان في الطرقات بتشجيع من والدته الممثلة ووالده المغني. في السابعة عشرة التقى المؤلف الموسيقي بيار روش ومعاً انطلقا في مغامرة الغناء وأطلق على نفسه الاسم الفني «أزنافور». كان يكتب القصائد الغنائية ويغني وروش يلحن، ثم ما لبث أن تعامل مع كبار الملحنين. وخلال سبعين عاماً قدم ما يقارب 1200 أغنية بسبع لغات مختلفة وباع أكثر من مئة مليون اسطوانة حول العالم. كما انطلق في عالم السينما فقدم أدواراً مؤثرة في حوالى 63 فيلماً سينمائياً، أهمها: «أطلقوا النار على عازف البيانو» للمخرج فرنسوا تروفو و«وصية أورفيه» لكوكتو و«باريس في شهر آب» و«كاندي» إلى جانب مارلون براندو وريتشارد بورتون وغيرها من الأفلام.

عرفت أغنيات أزنافور انتشاراً لا مثيل له في العالم، حتى وصفته المحطة الأميركية الشهيرة «سي.إن.إن» عام 1988 بأنه «أهم مغني منوعات في القرن العشرين». وأغنيات له مثل «البوهيمية» و«كم هي حزينة البندقية»، و«الموت حباً»، و«بالأمس كنت في العشرين»، و«خذوني إلى طرف الأرض»، و«لا ماما».. جعلته يتربّع على عرش الأغنية الفرنسية لفترة طويلة.

كانت تجربة أزنافور في الكتابة والتلحين والغناء قد أعطته فرصة التعبير عن حلمه الموسيقي والغنائي إلى أبعد حد، كذلك عن التزامه قضايا إنسانية عميقة عمل على مساندتها في أعماله الفنية بشكل غير مباشر. وهو في كل هذا لا ينسى أنه بدأ حياته الفنية بالتحدّي الكبير الذي كان مصدره الصحافة الفنية التي وصفته في بداياته بـ«الصغير»، بالإشارة إلى أنه كان صغير القامة، غير أن أزنافور عرف كيف يشعل جمهوره على الخشبة منذ إطلالاته الأولى، إذ تميّز طوال حياته الفنية بالأداء العاطفي والمفعم بالمشاعر الخلاّقة وبالشغف الكبير، ذاك الشغف الذي لم يتركه حتى الرمق الأخير، وقد اشتهر بإطلالاته على المسرح عبر تقديم أغنياته في إطار تمثيلي وتعبيري متفوّق، وتميّز بصوته الدافئ الحنون الذي لم يتغيّر مع تقدّمه في السن.

ومع اقترابه من الثمانين، أصدر مذكراته في كتاب حمل عنوان «زمن الما قبل» كتب فيه كل تجربته في الغناء والحياة.

وعُرف أزنافور بحبه الكبير لفرنسا ولبلده الأم أرمينيا، وحين كان يُسأل عن اختياره للبلد الأحب إلى قلبه كان يجيب: «أنا مئة في المئة فرنسي ومئة في المئة أرمني. أنا أمثّل القهوة في الحليب حين نمزج الإثنين لا يعود ممكناً انفصالهما الواحد عن الآخر».

بنى أزنافور مع كوكبة من الفنانين الكبار صرحاً ضخماً للأغنية الفرنسية وتعامل مع كبار الملحنين، كما لحّن وكتب لمطربين آخرين: أديث بياف، جيلبير بيكو، سيرج غينسبورغ، موريس شوفالييه، جوني هوليداي، سيلفي فارتان وغيرهم.. وفي كل أعماله كتب بشغف عن المشاعر الإنسانية وعلى رأسها الحب بكل معانيه، فرسم قصصاً في الحب خالدة عبر أغنياته.

ثمّة ظاهرة في أغنيات أزنافور أنها لا تشيخ، فهو من أكثر المطربين المسموعين حتى من الأجيال الشابة، إذ يُعاد اكتشاف جماليات أعماله مراراً وتكراراً وتملأ أغنياته الإذاعات، وكأن هذا الفنان لم يكتب أو يلحن لمرحلة معينة، بل هو وضع خارطة لأغنيات تجوب العالم وتعود طازجة نضرة مفعمة بالمشاعر الإنسانية التي لا تتبدّل.

اليوم، يودّع العالم شارل أزنافور كواحد من آخر عمالقة الغناء الفرنسي والعالمي، وهو بالسنوات الإضافية التي عاشها في عمره الطويل (94 عاماً) كان يودّع العالم على طريقته وبالغناء المتواصل وكأنه يحاول أن يمسح عن جبين العالم بعضاً من حزنه وهمومه عبر جماليات أطلقها في فضاء سمائه وهي لن ترحل معه، فستبقى لتقول لنا وبإصرار ما آمن به طوال حياته في مفهوم الحب وقوة الحب وأسراره.