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مسؤول إسرائيلي: نبحث عن سبل لمواجهة خطر "إس-300"

1
OCTOBER
2018
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Sputnik-

أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن قرار روسيا تقديم أنظمة متقدمة مضادة للطائرات إلى سوريا يشكل تحديا خطيرا لبلاده، وقال إن إسرائيل تعمل على إيجاد طرق لتلافي تحول ذلك إلى تهديد كبير لأمنها.

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قول المسؤول الإسرائيلي إن منظومة "إس-300" تعد "تحديا معقدا بالنسبة لدولة إسرائيل، ونحن نتعامل مع القرار بطرق مختلفة، وليس بالضرورة من خلال منع توريد هذا النظام المضاد للطائرات".

وقال المسؤول إن هذا الإجراء الروسي جعل الملعب "كبيرا للغاية"، مشيرا إلى أن إسرائيل تحتفظ بحقها في حماية نفسها وأنها تعتمد في ذلك على دعم الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار روسيا تزويد دمشق بالنظام الدفاعي المتطور، ووصفه بأنه "غير مسؤول"، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل ملتزمة بمواصلة التنسيق مع موسكو في عملياتها العسكرية في المنطقة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مستشار الأمن القومي يعقوب أميدرور تحذيره للدبلوماسيين الأوروبيين من أن إسرائيل سوف "تمنع إتمام تسليم المنظومة الصاروخية، من خلال ضمان عدم حصول الأسد على النظام كاملا، كما يقول الخبراء، أو بتعطيله عسكريا إذا قام بذلك".

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