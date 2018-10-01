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بالصور - ايران تطلق صواريخ بالستية مستهدفة شرق الفرات بسوريا انتقاما لهجوم الأهواز

1
OCTOBER
2018
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أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات بسوريا بصواريخ باليستية وذلك انتقاما لهجوم الأهواز.
 
ونقلت "روسيا اليوم" عن الحرس الثوري الايراني، أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات.
 
وأشار الحرس الثوري إلى أن الصواريخ التي أطلقت اليوم في الهجوم، باليستية "أرض-أرض" من طراز "ذو الفقار" مداها 700 كم و "قيام" مداها 800 كم.
وذكرت وكالة انباء فارس أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية وأصابت أهدافها بدقة في شرق الفرات بعد عبورها الأجواء العراقية.
 
وفي هذا الاطار نقلت وكالة فارس عن العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري بانه تم استهداف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة في شرق الفرات فجر الیوم بعدة صواریخ بالیستیة "ارض –ارض" من قبل القوة الجوفضائیة التابعة للحرس.
 
ووفقا للمعلومات الاولیة الواردة فان عددا كبیرا من الارهابیین التكفیریین وقادة جریمة اهواز الارهابیة قد قتلوا او جرحوا خلال هذا الهجوم الصاروخي.
 
وكان هجوم شنه مسلحون في 22 الشهر الجاري، استهدف عرضا عسريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، وقد ادى الى وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.
 
وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما "تويتر" مقاطع فيديو تظهر لحظة اطلاق الصواريخ الايرانية باتجاه سوريا .
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