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رونالد "دفع لعارضة أزياء 375 ألف دولار لتسوية قضية اغتصاب"

30
SEPTEMBER
2018
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قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو دفع 375 ألف دولار لعارضة أزياء أمريكية تدعى كاثرين مايورغا لكي تلتزم الصمت في اتفاق ليجبنه دعوى قضائية ضده بتهمة الاغتصاب.

وتحدثت المجلة مع مايورغا التي ادعت أن رونالدو أجبرها على ممارسة الجنس مع في غرفة بمدينة لاس فيغاس الأمريكية عام 2009، ليتوسل إليها بعد الحادثة بعدم الحديث وأنه شخص جيد واعتذر منها.

ونفى محامي رونالدو أن موكله اغتصب المرأة الأمريكية المشتكية بحقه، مؤكدا أنها كانت علاقة جنسية بالتوافق بين الطرفين.

وقال في بيان نقلته صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية اليوم إنه سيرفع دعوى قضائية ضد "دير شبيغل" لتعويض رونالدو عن الأضرار المعنوية التي لحقت به بعد تلك المزاعم.

وتقول "دير شبيغل" إنها أرسلت بالفعل بأسئلة إلى مدير أعمال اللاعب ومحاميه، لكنها لم تتلقى ردا قبل نشر التقرير.

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