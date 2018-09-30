هجوم جوي.. صماد-3 اليمنية تستهدف مطار دبي الدولي

A + A -

أفادت مصادر يمنية اليوم الاحد، ان سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا بطائرة صماد-3 على مطار دبي الدولي.







وأكدت قناة المسيرة الفضائية اليمنية قبل قليل، ان القوات الجوية استهدفت مطار دبي الدولي بهجوم بطائرة مسيرة من طراز صماد 3، حيث يبعد المطار عن اليمن ما يزيد عن 1200كيلومتر.

وكانت القوات الجوية اليمنية، استهدفت سابقا مطار دبي الدولي بهجوم بطائرة مسيرة من نفس النوع، واعتبرت ان عمليتها النوعية تلك اتت وفقا لرصد معلومات استخبارتية دقيقة.

اثر ذلك اكدت مصادر من داخل مطار دبي الدولي انه تم تأجبل الرحلات الجوية بالتزامن مع استهداف قوات الجيش اليمني و اللجان الشعبية للمطار بطائرة مسيرة من طراز صماد 3 وتداول مقطع فيديو و صور من داخل المطار للتأكيد من ذلك.