الرئيس الصربي: سألتقي بوتين وأطلب الدعم منه

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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش، اعتزامه خلال الاجتماع القادم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مناقشة الوضع في كوسوفو وميتوهيا، وطلب الدعم منه.

وقال فوتشيش خلال حديثه للصحفيين: "لقد أعلمنا اليوم سفير الاتحاد الروسي، وسفير الولايات المتحدة وسفراء آخرين، عن الحالة.. بعد يومين، سأعقد اجتماعا مع الرئيس بوتين، وسنتحدث عن جميع القضايا الهامة بالنسبة لصربيا، بطبيعة الحال، سيكون للوضع في كوسوفو وميتوهيا الأولوية".

وأضاف: "سوف نبلغ الرئيس بوتين بكل ما يحدث، وسنطلب دعمه في جميع المحافل الدولية، وسنطلب نصيحته، لا شك في ذلك".

وردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان سيطلب من روسيا الحصول على مساعدات عسكرية أم لا كما الحالة مع الرئيس السوري بشار الأسد، قال فوتشيش إنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على السلام في المنطقة.

وقال: "مع كل الاحترام والمحبة لسوريا وشعبها، أود أن تكون صربيا دولة مسالمة وناجحة اقتصاديا ودولة المستقبل، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على السلام".

وذكرت وسائل إعلام صربية في وقت سابق أن اجتماعا بين الرئيسين الروسي والصربي سيعقد في الـ 2 أكتوبر في العاصمة الروسية موسكو.

ويأتي ذلك على وقع إعلان الرئيس الصربي حالة التأهب القصوى في جيش بلاده، عقب استيلاء القوات الخاصة في إقليم كوسوفو الانفصالي على أرض صربية.