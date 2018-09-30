وزيرة خارجية النمسا تستهل كلمتها في الأمم المتحدة بـ "العربية"

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استهلت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، بمقطع باللغة العربية.

وأفادت الوزيرة النمساوية بأنها تريد أن تلقي خطابها باللغة العربية، قائلةً "لماذا أفعل هذا؟ هذه لغة من 6 لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة".

وشدد على أن "العربية لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة العربية العريقة".

وتابعت "لقد عشت في لبنان أثناء الحرب، وتعلمت هناك كيف يواصل الناس الحياة رغم الظروف الصعبة.. هناك نساء ورجال من بغداد إلى دمشق يواصلون الحياة.. كل الاحترام لهؤلاء الناس".

ولفتت أنها "درست العربية في مركز الأمم المتحدة في فيينا وتابعت ذلك في لبنان".

وأضافت أنه "للإنسانية صوت في قاعة الجمعية العامة، وأستخدم هذه اللغة للتعبير عن صوت أولئك الذين هم خارج هذه القاعة، ويعيشون وسط الحروب والصراعات، لاسيما في الشرق الأوسط".

كما استخدمت كنايسل في خطابها الفرنسية والإسبانية والإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.

وتطرقت إلى قضايا تشمل الاحترار العالمي، والمساواة بين الجنسين، ومستقبل الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 ، وكيفية الانتقال من الوضع العسكري إلى التحول الدبلوماسي في سوريا.

والثلاثاء الماضي انطلقت اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين أول المقبل.