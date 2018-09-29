رونالدو يرد على تهمة الاغتصاب

A + A -

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خلال بث مباشر في إنستغرام، التقارير الصحفية الأخيرة التي تحدثت عن اغتصابه سيدة أمريكية وإجبارها على السكوت بعد تهديدها.

وقال رونالدو في البث المباشر:" هذا افتراء، هي تبحث عن الشهرة من خلال استخدام اسمي".

وحسب وكالة رويترز سيرفع محامو رونالدو قضية على مجلة دير شبيغل الألمانية بعد أن نشرت تفاصيل نقلا عن سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايوركا تبلغ 34 عاما تتهم النجم البرتغالي باغتصابها ليلة 12 يونيو عام 2009 داخل أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتحدثت كاثرين للمجلة لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث كشفت عن تهديد رونالدو لها إذا ما تحدثت لوسائل الإعلام عن تلك الواقعة، ودفع لها مبلغ 375 ألف دولار مقابل السكوت.

ووفقا للأسبوعية الألمانية التي سبقت الجميع بالكشف عن تفاصيل ليلة الاغتصاب المزعومة، فإن كاثرين قررت رفع دعوى قضائية ضد رونالدو، تتهمه للمرة الأولى باغتصابها.