سوريا تعيد فتح معبر نصيب مع الأردن

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أكدت وزارة النقل السورية، السبت، إعادة فتح معبر نصيب الحدودي على الحدود مع الأردن، معلنة بدء حركة الشاحنات والنقل عبر الحدود البرية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الوزارة، أن المعبر الحدودي أعيد فتحه يوم السبت.

وسيطرت قوات النظام السوري على المعبر في يوليو الماضي بعد أن توصل مسلحون إلى اتفاق مع وسطاء روس لإنهاء العنف في محافظة درعا الجنوبية، وتسليم المعبر.

ويكتسي المعبر أهمية خاصة بالنظر إلى كونه شريانًا اقتصاديًا مهما للدول المجاورة.

وسيطر مسلحون من المعارضة على المعبر في عام 2015، مما أدى إلى قطع شريان الحياة للصادرات السورية.