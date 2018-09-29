الولايات المتحدة تُغلق قنصليّتها في البصرة

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة جنوبي العراق بسبب أعمال العنف الدائرة هناك.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت أن وزير الخارجية مايك بومبيو قرر إخلاء القنصلية الأمريكية في البصرة، وستواصل السفارة في بغداد تقديم الخدمات القنصلية لسكان البصرة والمنطقة المحيطة بها.

كما ورد في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه أمر بـ "نقل موظفين دبلوماسيين في العراق مؤقتا".

وأشار بومبيو إلى أن "الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية مباشرة عن أي أضرار تلحق بالأمريكيين أو المواقع الدبلوماسية الأمريكية في العراق أو بأي مكان آخر، إذا كانت مدبرة من قبل القوات الإيرانية مباشرة أو من خلال مليشيات مرتبطة بها".

وأضاف الوزير: "أكدت بوضوح أن إيران يجب أن تفهم أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وبشكل مناسب على أي هجوم من هذا القبيل"، مشيرا إلى الهجمات على القنصلية الأمريكية في البصرة والسفارة الأمريكية في بغداد.

واتهم بومبيو الحكومة الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني و"مليشيات يديرها قائد فيلق القدس قاسم سليماني" بتكثيف التهديدات ضد الموظفين الأمريكيين والمنشآت الأمريكية في العراق في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية تتواصل مع الحكومة والقوات الأمنية العراقية من أجل التعامل مع هذه التهديدات.

وحدثت الخارجية الأمريكية توصياتها بشأن السفر إلى