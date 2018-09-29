إذا رغبت في العمل جاسوساً فعليك الالتحاق بجامعة بكنغهام

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إذا كانت سلسلة أفلام «جيمس بوند» قد جعلتك تحلم بالعمل جاسوساً، فما عليك الآن إلا الحصول على شهادة جامعية في التجسس الدولي توفرها جامعة بكنغهام الإنجليزية، لدراسة الأمن والاستخبارات والتهديدات السيبرية.

ويدير قسم التجسس جوليان ريتشارد، وهو موظف سابق في هيئة الاستخبارات البريطانية، الذي قضى 20 سنة في هذا المجال، وهو خبير في الشؤون الباكستانية.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في شهر يناير (كانون الثاني)، وتوفر طريقاً جديدة في عالم التجسس.

وكان المطلوب في السابق الحصول على درجة جامعية في العلاقات الدولية، إلا أن الأمر اختلف الآن، طبقاً لما ذكره البروفسور ريتشارد لصحيفة «التايمز» الإنجليزية، الذي أوضح أن الطلبة يبحثون عن وسائل جديدة للحصول على وظيفة في أجهزة الاستخبارات.

وأوضح أنه يعتقد أن برامج الدراسة الحالية في مجال العلاقات الدولية تتركز على «أمراض الحرب ضد الإرهاب» وانتقاد الدول الغربية.

وأضاف أن مثل هذه الكورسات تفتقر لتعقيدات كيفية احتياج الدول لمواجهة التهديدات الإرهابية.

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المصدر: الشرق الاوسط