لافروف: تم إزالة كافة مخاوف إسرائيل في منطقة مرتفعات الجولان

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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن كل مخاوف إسرائيل في منطقة مرتفعات الجولان قد تم تم إزالتها، وروسيا نفذت ما وعدت به.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "عندما أعربت إسرائيل عن قلقها من أن الوحدات الإيرانية أو الموالية لإيران كانت في الواقع على الخط الفصل في مرتفعات الجولان، توصلنا إلى تفاهم، خاصة أنه في ذلك الوقت تم تحرير منطقة خفض التصعيد الجنوبية من الإرهابيين، وتراجعت الوحدات الإيرانية أكثر من 100 كيلومتر كما طلب منا الإسرائيليون، والأمريكيون".

وأكد الوزير الروسي على أن "كل ما عبرت عنه إسرائيل فيما يتعلق بمخاوفها الأمنية في منطقة مرتفعات الجولان، تمت إزالته، ونفذنا ما وعدنا به".

المصدر: سبوتنيك نيوز