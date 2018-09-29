living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دعوات نقابية للإفراج عن معتقلي مطار إسطنبول

29
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعت إحدى أبرز النقابات التركية، الجمعة، إلى الإفراج عن 24 من عمال ورشة بناء مطار إسطنبول الجديد، سجنوا بعدما تظاهروا احتجاجا على ظروف عملهم.
وكانت محكمة تركية قد أمرت في 18 سبتمبر بتوقيف 24 عاملا وناشطا نقابيا على ذمة التحقيق، إثر تظاهرة نظمت في موقع ورشة العمل بالمطار في 14 سبتمبر.

واعتقلت السلطات التركية هؤلاء إلى جانب مئات العمال غداة التظاهرة، ثم أخلت سبيل القسم الأكبر منهم.

وقال الأمين العام لنقابة ديف يابي-إيس، نهاد ديمير، على هامش تجمع نظم في إسطنبول للمطالبة بالإفراج عنهم، إن "عمال المطار قد اعتقلوا لأنهم بكل بساطة دافعوا عن حقوقهم. هذا ليس اعتقالا، إنهم رهائن"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأكد أن نقابته قد مُنعت من تفقد موقع ورشة العمل أو الاتصال بعناصرها الذين يعملون فيها.

وقال إن أجهزة الأمن تمنع الوصول إلى الورشة لدى وقوع أي حادث، مضيفا: "إذا وقع عامل ومات، تطوق الشرطة المنطقة وتمنع أيا كان من الاقتراب".

ويعمل في مشروع المطار الجديد نحو 36 ألف عامل، ويتوقع افتتاحه في 29 أكتوبر، لكن ديمير استبعد إمكانية التقيد بهذا التاريخ، معتبرا أنه "في حال تعين فتحه في هذا التاريخ، فسيكون ذلك أمرا محفوفا بالمخاطر".

وخلال زيارة نظمت للصحافة في أبريل، صرح وزير النقل أن 27 عاملا قد لقوا حتفهم في ورشة المطار الجديد، منهم 13 في حوادث عمل، لكن عددا كبيرا من العمال والنقابيين يؤكدون أن هذه الأرقام أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout